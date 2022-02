"Troppi medici sbagliano ancora le cure". Ecco cosa non va

Advertising

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Pandemia, 2 anni dopo. L'infettivologo dello #spallanzani: «Da noi i primi pazienti cinesi, ancora troppi medici sbagli… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Pandemia, 2 anni dopo. L'infettivologo dello #spallanzani: «Da noi i primi pazienti cinesi, ancora troppi medici sbagli… - ilmessaggeroit : Pandemia, 2 anni dopo. L'infettivologo dello #spallanzani: «Da noi i primi pazienti cinesi, ancora troppi medici sb… - Specialone631 : @Aries20217 @RomGarg Certo che ci sono medici coraggiosi e coerenti,ma troppi si sono piegati a diktat politici ri… - dansedanslanuit : #ZonaBianca Devono saper curare il covid....ancora troppi medici evidentemente non sono capaci. Purtroppo esistono… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi medici

il Giornale

Dopo due anni voie infermieri spesso siete nel mirino di una minoranza che vi contesta, anche in modo violento e irrazionale. Non è frustrante? 'È frustrante solo per chi non pensa di fare ......, non ce l'hanno fatta, come Roberto Stella , il primo medico italiano a morire di Coronavirus, presidente dell'Ordine di Varese, l'11 marzo del 2020. "I nostri eroi" li chiamano, ie ...Dopo due anni di pandemia, alcuni medici di base curano i pazienti con trattamenti assolutamente inadeguati per il Covid-19. La denuncia dell'infettivologo dello Spallanzani ...Ad alcuni medici di base che invece continuano a prescrivere ancora farmaci che si sono dimostrati dannosi dico: per favore, non lo fate. Lo scriva a caratteri cubitali». Il professor Emanuele ...