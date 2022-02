Trattativa alla MCT- Porto di Gioia Tauro (Di martedì 22 febbraio 2022) Porto di Gioia Tauro – Oggi pomeriggio si sono di nuovo riuniti i sindacati dei lavoratori portuali per discutere il rinnovo del contratto di lavoro di secondo livello, questo e quanto ci riferisce Ruggero Raso lavoratore portuale della azienda MCT, nonché sindacalista da molti anni sempre disponibile con e per gli altri lavoratori. Si è svolta la riunione sindacale tra le associazioni di categoria Cgil – Cisl – Uil – Ugl – Sul e la MCT, oggi è stato il prosieguo della Trattativa in discussione dice il Raso al nostro corrispondente; è stato per il rinnovo del contratto di secondo livello. Nelle riunione scorse si era arrivati alla condivisione di due macro punti; il primo sulla formazione; con un piano che partirà già da adesso per abilitare tutto il personale yard a nuove mansioni, e sulla questione ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 22 febbraio 2022)di– Oggi pomeriggio si sono di nuovo riuniti i sindacati dei lavoratori portuali per discutere il rinnovo del contratto di lavoro di secondo livello, questo e quanto ci riferisce Ruggero Raso lavoratore portuale della azienda MCT, nonché sindacalista da molti anni sempre disponibile con e per gli altri lavoratori. Si è svolta la riunione sindacale tra le associazioni di categoria Cgil – Cisl – Uil – Ugl – Sul e la MCT, oggi è stato il prosieguo dellain discussione dice il Raso al nostro corrispondente; è stato per il rinnovo del contratto di secondo livello. Nelle riunione scorse si era arrivaticondivisione di due macro punti; il primo sulla formazione; con un piano che partirà già da adesso per abilitare tutto il personale yard a nuove mansioni, e sulla questione ...

