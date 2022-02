Trasporti, il 25 febbraio è sciopero nazionale: possibili disagi in tutta Italia. Ecco le fasce garantite per Milano, Roma, Napoli, Torino (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per venerdì 25 febbraio è previsto un maxi sciopero a livello nazionale del trasporto pubblico locale per tutta la giornata. Lo sciopero è indetto dalle segreterie sindacali nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa, Cisal, Ugl, che hanno dichiarato lo “stato di agitazione sindacale unitario”. La manifestazione è stata proclamata per ottenere un tavolo di lavoro ministeriale e una cabina di regia per riscrivere le regole del settore: si chiede il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali. Il 25 febbraio sono quindi previste interruzioni dei servizi di metro, autobus, tram e treni. Milano – Per quanto riguarda Milano, Atm ha annunciato che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per venerdì 25è previsto un maxia livellodel trasporto pubblico locale perla giornata. Loè indetto dalle segreterie sindacali nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa, Cisal, Ugl, che hanno dichiarato lo “stato di agitazione sindacale unitario”. La manifestazione è stata proclamata per ottenere un tavolo di lavoro ministeriale e una cabina di regia per riscrivere le regole del settore: si chiede il rinnovo del contrattodi lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali. Il 25sono quindi previste interruzioni dei servizi di metro, autobus, tram e treni.– Per quanto riguarda, Atm ha annunciato che i ...

