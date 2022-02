Traffico di cuccioli di cane, l’inchiesta di PresaDiretta: con la telecamera nascosta nel mercato illegale dell’Est Europa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ogni anno decine di migliaia di cuccioli attraversano illegalmente le frontiere della vecchia Europa. Nascosti nei bagagliai delle macchine o dentro i furgoni viaggiano per giorni lungo le nostre autostrade e finiscono nelle nostre case. Ma la loro vita è già segnata: il 15% si ammala o muore nei primi 12 mesi, quattro su dieci muoiono prima del quinto anno. La maggior parte di questi animali arriva dai paesi dell’Sst, soprattutto dall’Ungheria dove ci sono distretti specializzati per la produzione di cani da mandare all’estero. Un Traffico da milioni di euro l’anno che non conosce cifre ufficiali perché cani e gatti vengono spostati clandestinamente. Un commercio criminale su larga scala, uno dei principali traffici nell’Unione Europea. E Internet è il più grande mercato per la compravendita di animali domestici. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ogni anno decine di migliaia diattraversano illegalmente le frontiere della vecchia. Nascosti nei bagagliai delle macchine o dentro i furgoni viaggiano per giorni lungo le nostre autostrade e finiscono nelle nostre case. Ma la loro vita è già segnata: il 15% si ammala o muore nei primi 12 mesi, quattro su dieci muoiono prima del quinto anno. La maggior parte di questi animali arriva dai paesi dell’Sst, soprattutto dall’Ungheria dove ci sono distretti specializzati per la produzione di cani da mandare all’estero. Unda milioni di euro l’anno che non conosce cifre ufficiali perché cani e gatti vengono spostati clandestinamente. Un commercio criminale su larga scala, uno dei principali traffici nell’Unione Europea. E Internet è il più grandeper la compravendita di animali domestici. La ...

Advertising

ellybu72 : RT @LNDC_NAZIONALE: Traffico di #cuccioli – Diverse inchieste in tutta Italia. Cuccioli di poche settimane maltrattati e venduti come ogget… - Lara88298256 : RT @LNDC_NAZIONALE: Traffico di #cuccioli – Diverse inchieste in tutta Italia. Cuccioli di poche settimane maltrattati e venduti come ogget… - caterinadefran7 : RT @LNDC_NAZIONALE: Traffico di #cuccioli – Diverse inchieste in tutta Italia. Cuccioli di poche settimane maltrattati e venduti come ogget… - mirellaladini : RT @LNDC_NAZIONALE: Traffico di #cuccioli – Diverse inchieste in tutta Italia. Cuccioli di poche settimane maltrattati e venduti come ogget… - SniperBoyMI : RT @LNDC_NAZIONALE: Traffico di #cuccioli – Diverse inchieste in tutta Italia. Cuccioli di poche settimane maltrattati e venduti come ogget… -