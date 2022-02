Totti e Ilary Blasi si sono lasciati? I motivi della crisi e gli indizi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: cosa è successo e perché si pensa alla rottura? La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e lascia i fan della coppia senza parole. Scopriamo cosa è successo e i presunti motivi della crisi. Leggi anche: Ilary Blasi rivela perché ha lasciato il Gf VIP: tutta colpa di... Leggi su donnapop (Di lunedì 21 febbraio 2022)si: cosa è successo e perché si pensa alla rottura? La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e lascia i fancoppia senza parole. Scopriamo cosa è successo e i presunti. Leggi anche:rivela perché ha lasciato il Gf VIP: tutta colpa di...

Advertising

Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - LaStampa : Totti e Ilary stanno per lasciarsi? La crisi nata la scorsa estate: ora vivono spesso in case diverse - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi, l'indiscrezione: la rottura è vicina - lauraboom1 : Ma se si mollano pure Totti e Ilary che speranze ho per me stessa cioè zero - ___speedofsound : RT @demag0gica: il twitter che ignora le notizie sulla guerra mentre è intento a disperarsi sulla notizia della possibile separazione tra t… -