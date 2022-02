Totti e Ilary Blasi matrimonio in crisi, l'indiscrezione: la rottura è vicina (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lei si è esposta per lui poche volte durante la sua carriera in Serie A, una di queste quando attaccò duramente Spalletti, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport , definendolo "piccolo uomo". ... Leggi su repubblica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lei si è esposta per lui poche volte durante la sua carriera in Serie A, una di queste quando attaccò duramente Spalletti, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport , definendolo "piccolo uomo". ...

Advertising

Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - LaStampa : Totti e Ilary stanno per lasciarsi? La crisi nata la scorsa estate: ora vivono spesso in case diverse - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi, l'indiscrezione: la rottura è vicina - Ale01013 : RT @FredMosby_: Ma peggio della separazione dei Totti-Blasi ci saranno quelli che verranno a scrivere 'CI SONO TANTI PROBLEMI IN KWESTO MON… - kingbbizzlee : RT @elisaxabitudine: L'Italia assiste inerme e col fiato sospeso alla drammatica escalation che si sta consumando in queste ore, e con dram… -