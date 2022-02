Totti e Blasi verso la rottura? Arriva l’indiscrezione! (Di lunedì 21 febbraio 2022) Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di oggi sulla possibile rottura tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi. I due, legati da oltre vent’anni in una bellissima storia d’amore, sembra infatti stiano vivendo una profonda crisi che, addirittura, andrebbe avanti dallo scorso anno. “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo” ha dichiarato la Blasi in un’intervista rilasciata qualche mese fa, quasi anticipando tra le righe la separazione con lo storico marito, con cui è unita in matrimonio dal lontano 2005. Totti, Roma, San SiroLA RIVELAZIONE Come rivela Dagospia, infatti, la showgirl pare fosse assente anche in occasione del quarantacinquesimo compleanno di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022)come un fulmine a ciel sereno la notizia di oggi sulla possibiletra l’ex capitano della Roma Francescoe la showgirl Ilary. I due, legati da oltre vent’anni in una bellissima storia d’amore, sembra infatti stiano vivendo una profonda crisi che, addirittura, andrebbe avanti dallo scorso anno. “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo” ha dichiarato lain un’intervista rilasciata qualche mese fa, quasi anticipando tra le righe la separazione con lo storico marito, con cui è unita in matrimonio dal lontano 2005., Roma, San SiroLA RIVELAZIONE Come rivela Dagospia, infatti, la showgirl pare fosse assente anche in occasione del quarantacinquesimo compleanno di ...

Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - MarcoFIORelly : RT @Corriere: Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - itsmartinax : Totti e Ilary Blasi si separano, non ci sono più certezze in questa vita - Bianca01110304 : Quando loro Allora tu #totti #blasi - angys__ : cosa cazzo significa che Totti e la Blasi si stanno separando -