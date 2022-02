Torta cremosa senza burro e 0 farina: ricetta facile . Solo 95 Kcal! (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torta cremosa senza burro e farina: una tazza di yogurt e Solo 95 calorie! La Torta cremosa senza burro e farina. Voglia di tè o caffè a metà pomeriggio? Sì? Perché allora non accompagnare la tazza fumante con una bella fetta di Torta? Eh, sì, ma la dieta dove la metti? Nessun problema: la Torta delicata allo yogurt che ti proponiamo qui sotto è anche dietetica, nel senso che è talmente leggera che mangiarne una fetta non renderà vani gli sforzi che state facendo per arrivare all’estate in massima forma. È dietetica perché non contiene farina, ma amido di mais. Assieme allo yogurt fa in modo che il dolce che ne viene fuori sia comunque piacevole, ma ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 21 febbraio 2022): una tazza di yogurt e95 calorie! La. Voglia di tè o caffè a metà pomeriggio? Sì? Perché allora non accompagnare la tazza fumante con una bella fetta di? Eh, sì, ma la dieta dove la metti? Nessun problema: ladelicata allo yogurt che ti proponiamo qui sotto è anche dietetica, nel senso che è talmente leggera che mangiarne una fetta non renderà vani gli sforzi che state facendo per arrivare all’estate in massima forma. È dietetica perché non contiene, ma amido di mais. Assieme allo yogurt fa in modo che il dolce che ne viene fuori sia comunque piacevole, ma ...

