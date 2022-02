Torino | divieto di vendita degli alcolici non solo nella movida

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo l’applicazione nei mesi scorsi deldiper l’asporto dopo le ore 21 nelle zone della “” (piazza Vittorio, Santa Giulia, Vanchiglia, San Salvario e Regio Parco), la Sala Rossa ha approvato oggi pomeriggio una mozione (prima firmataria la capogruppo del Pd, Nadia Conticelli) che impegna la giunta a estendere progressivamente la misura nelle zone di Barriera di Milano e Aurora, in particolare nel quadrilatero delimitato dai corsi Vercelli e Giulio Cesare. La mozione è stata approvata con 34 voti favorevoli. Nei medesimi quartieri, per evitare che la vita notturna metta in crisi il tessuto commerciale e artigianale locale nelle ore diurne, la mozione invita a intraprendere azioni volte alla ricostruzione, al potenziamento e alla facilitazione del tessuto ...