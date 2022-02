Torino | clochard ucciso | i carabinieri danno la caccia al sospettato

CorriereTorino : Collegno, giallo del clochard romeno morto: forse picchiato da un connazionale - StampaTorino : Lite fra clochard sotto la tangenziale di Torino: ucciso un uomo di 53 anni - torinoggi : Clochard dorme in strada davanti al Comune di Torino [FOTO] -

Ultime Notizie dalla rete : Torino clochard

Un, Andrei Danila , è stato aggredito e ucciso alle porte di. L'uomo, un 53enne di origini romene, era stato trovato ferito in modo gravissimo ed era stato ricoverato all'ospedale di ...stato soccorso in una baracca, sotto la tangenziale nord Collegno -. Ed è morto all'ospedale di Rivoli per le botte che qualcuno gli ha inferto nella mattinata di ieri probabilmente per un tentativo di furto. Una caso di brutalità, di disagio sociale, di ...Un clochard, Andrei Danila, è stato aggredito e ucciso alle porte di Torino. L'uomo, un 53enne di origini romene, era stato trovato ferito in modo gravissimo ed era stato ...Potrebbe risolversi nel giro di poche ore il giallo dell’omicidio di Andrei Danila, il clochard di 53 anni morto dopo una violenta aggressione subita nella mattinata di domenica 20 febbraio a Collegno ...