Tomaso Trussardi | spunta una foto con le figlie dopo la separazione da Michelle Hunziker L’immagine

Advertising

VanityFairIt : L'imprenditore ha postato una foto in cui è ripreso di spalle, abbracciato alle due figlie Celeste e Sole avute dal… - zazoomblog : Tomaso Trussardi posta una foto e il web si scatena - #Tomaso #Trussardi #posta #scatena - zazoomblog : Tomaso Trussardi posta una foto e il web si scatena - #Tomaso #Trussardi #posta #scatena - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: nuovo colpo di scena dopo la separazione - Vanessa04523784 : RT @alemazzolenii: Dopo aver visto sia Trussardi che Eros dal vivo, mi sento di dire una cosa: Tomaso, ne devi mangiare di cereali sottomar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

Dopo la rottura con Michelle Hunziker,prova a guardare avanti e non le manda a dire ad Eros Ramazzotti Uno degli argomenti principali delle cronache di gossip di queste ultime settimane è stato la separazione tra Michelle ...Hunziker e il bacio a Ramazzotti, la risposta social diUna foto di spalle con le sue bambine e nessuna parola. Così l'imprenditore risponde alle polemiche su tutto ciò che è successo durante il programma Michelle Impossible . I follower: "...Tomaso Trussardi non aveva ancora espresso pareri sul nuovo successo televisivo della sua ormai ex Michelle Hunziker grazie al suo nuovo show Michelle Impossible. Poco dopo la prima puntata del ...L'imprenditore ha postato una foto in cui è ripreso di spalle, abbracciato alle due figlie Celeste e Sole avute dall'ex. Senza aggiungere alcun commento a un'immagine che, forse, dice più di tante par ...