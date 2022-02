Tomaso Trussardi, la reazione dopo il bacio tra Michelle ed Eros: il gesto è inaspettato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un bacio folle fra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha messo in imbarazzo Tomaso Trussardi. La sua reazione è stata molto stizzita. Quello che è successo durante la serata evento dedicata alla showgirl è stato qualcosa di straordinario, che in molti volevano vedere. Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti hanno accontentato i tanti follower e fan, che volevano un bacio tra di loro, ma l’imprenditore Tomaso Trussardi ci è rimasto malissimo. Sembra che però oltre ai tanti telespettatori vi sia un’altra persona che ha gioito di quel gesto, la figlia dei due Aurora. Tomaso Trussardi in posa per la sponsorizzazione di un noto ... Leggi su topicnews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Unfolle fraHunziker edRamazzotti ha messo in imbarazzo. La suaè stata molto stizzita. Quello che è successo durante la serata evento dedicata alla showgirl è stato qualcosa di straordinario, che in molti volevano vedere.Hunziker e il cantanteRamazzotti hanno accontentato i tanti follower e fan, che volevano untra di loro, ma l’imprenditoreci è rimasto malissimo. Sembra che però oltre ai tanti telespettatori vi sia un’altra persona che ha gioito di quel, la figlia dei due Aurora.in posa per la sponsorizzazione di un noto ...

Advertising

ro_diter : @didimiyy Lo spero anch'io... mi è dispiaciuto anche per Michelle e Tomaso Trussardi - himeralive : Come avrà reagito Tomaso Trussardi al bacio in diretta su Canale 5 nel corso del nuovo programma Michelle Impossibl… - zazoomblog : Tomaso Trussardi: spunta una foto con le figlie dopo la separazione da Michelle Hunziker. L’immagine - #Tomaso… - VanityFairIt : L'imprenditore ha postato una foto in cui è ripreso di spalle, abbracciato alle due figlie Celeste e Sole avute dal… - zazoomblog : Tomaso Trussardi posta una foto e il web si scatena - #Tomaso #Trussardi #posta #scatena -