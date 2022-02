Tiro con l'arco, Europei Indoor: Italia seconda nel medagliere (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ultima giornata dei Campionati Europei di Lasko porta all'Italia altre sei medaglie, questa volta nell'individuale, dopo le sei conquistatedalle squadre. Nel complesso l'Italia guadagna 12 podi (3 ori, 5 argenti, 4 bronzi) e il... Leggi su today (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ultima giornata dei Campionatidi Lasko porta all'altre sei medaglie, questa volta nell'individuale, dopo le sei conquistatedalle squadre. Nel complesso l'guadagna 12 podi (3 ori, 5 argenti, 4 bronzi) e il...

Advertising

juventusfc : Il controllo in corsa, la coordinazione, il tiro con il mancino... solo applausi per Camo ???? #GoalOfTheDay - rtl1025 : ?? Alcune truppe russe vicino al confine con l'#Ucraina hanno iniziato a muoversi in 'posizioni da attacco'. Lo ripo… - arthurhogws : voglio duellare con tutto quello che mi capita a tiro - telodogratis : Tiro con l’arco, Europei Indoor: Italia seconda nel medagliere - JulianRoss79 : Che schifo comunque gli 1-0 in cui concedi mezzo tiro in porta agli avversari e capitalizzi una delle paio di occas… -