The Boys Presents: Diabolical, il primo teaser trailer (Di lunedì 21 febbraio 2022) The Boys tornerà presto con la terza stagione su Prime Video ma, per combattere l’attesa, arriva in streaming una nuova serie TV animata intitolata Diabolical. Si tratta di una serie antologica distribuita da Prime Video e Sony Pictures Television che riporta i telespettatori nell’universo scorretto e irriverente di The Boys. Prime Video ha pubblicato il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 febbraio 2022) Thetornerà presto con la terza stagione su Prime Video ma, per combattere l’attesa, arriva in streaming una nuova serie TV animata intitolata. Si tratta di una serie antologica distribuita da Prime Video e Sony Pictures Television che riporta i telespettatori nell’universo scorretto e irriverente di The. Prime Video ha pubblicato il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

liebtkings : @juliannatommyy nop jsjsjsjsjs pero si me daba vibes, es de she is one of the boys - ArrowverseITA : #theboys 3: #erickripke assicura che il primo trailer arriverà tra poche settimane... - chanjungriki : the boys are so loud HAHHAHAHAHAAH - badtasteit : #TheBoys: lo showrunner svela quando debutterà il trailer della stagione 3 - ruger_sum : @PortalClaquete pensei q a mina era a do The Boys -