Tennis | Wta Doha | Paolini fuori al primo turno

(Di lunedì 21 febbraio 2022), 21 feb. - (Adnkronos) - Esordio amaro per Jasmine, unica azzurra in gara nel 'Qatar TotalEnergies Open',torneo Wta 1000 della stagione con un montepremi di 2.632.448 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa InternationalComplex di, capitale del Qatar. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 44 del mondo, è stata sconfitta alper 6-3, 2-6, 7-5, dopo oltre due ore di lotta, dalla belga Elise Mertens, numero 26 del ranking e 16 del seeding, vincitrice del titolo nel 2019.nel terzo set è stata avanti 4-1 con doppio break ed ancora, avanti 5-4 con il servizio a disposizione, è arrivata a due punti dal successo.

La Mertens però inizia ad essere abbandonata dal proprio dritto. Quattro errori e Jasmine mette immediatamente la freccia, sciorinando anche un buonissimoche le permette di comandare lo scambio in più occasioni. In un amen arriva anche un secondo break e rapidamente la Paolini chiude con un perentorio 6 - 2. E l'ultima frazione sembra volgere ...Simona Halep non riesce a cancellare le insicurezze dopo il passo falso a Dubai. Anzi. Nella spinosa sfida con Caroline Garcia - che aveva peraltro vinto solo uno degli otto precedenti - la ...Doha, 21 feb. - Esordio amaro per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel 'Qatar TotalEnergies Open', primo torneo Wta 1000 della stagione con un montepremi ...Avrà tanto rammarico Jasmine Paolini per il modo in cui è maturata la sconfitta al primo turno nel torneo WTA 1000 di Doha. Dopo lunghi tratti, dal secondo set in poi, in cui è stata padrona del campo ...