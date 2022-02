Tennis, Sinner a Dubai con il nuovo coach: “Vagnozzi è il cambiamento” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dubai – Jannik Sinner torna in campo a Dubai per la prima volta dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale dell’Australian Open. La prima sfida in singolare sarà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 43 del mondo, è anche la prima dopo il divorzio dal coach Riccardo Piatti. A Dubai comincia infatti la gestione del marchigiano Simone Vagnozzi. In realtà il nuovo corso è già cominciato, con l’esordio in doppio perché Sinner ha scelto di iscriversi a Dubai con il suo grande amico Hubert Hurkacz, il polacco che l’ha battuto in finale nel Masters 1000 di Miami e che ha sconfitto nel suo primo match alle Atp Finals. Insieme si sono qualificati per i quarti di finale, battendo la coppia formata dal turco ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Janniktorna in campo aper la prima volta dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale dell’Australian Open. La prima sfida in singolare sarà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 43 del mondo, è anche la prima dopo il divorzio dalRiccardo Piatti. Acomincia infatti la gestione del marchigiano Simone. In realtà ilcorso è già cominciato, con l’esordio in doppio perchéha scelto di iscriversi acon il suo grande amico Hubert Hurkacz, il polacco che l’ha battuto in finale nel Masters 1000 di Miami e che ha sconfitto nel suo primo match alle Atp Finals. Insieme si sono qualificati per i quarti di finale, battendo la coppia formata dal turco ...

