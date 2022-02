Tennis, Novak Djokovic non sarà a Indian Wells a meno di cambiamenti sull’emergenza Covid (Di martedì 22 febbraio 2022) Un ritorno convincente quello di Novak Djokovic. C’erano tante attese sull’esordio stagionale di Nole, dopo il grande caos in Australia e la sua esclusione clamorosa dagli Australian Open 2022. Il serbo si è presentato al via dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) e ha sconfitto piuttosto agevolmente Lorenzo Musetti per 6-3 6-3. Un Djokovic più centrato di quello che ci si poteva aspettare, considerando l’assenza di due mesi e mezzo dai tornei. Tuttavia, la fame di successo del n.1 ATP è stata tale che la lontananza citata non si è vista nel corso del confronto e per Musetti c’è stato poco da fare al cospetto di una buona versione di Nole. C’è però da chiedersi quale sarà la programmazione dell’asso nativo di Belgrado e da questo punto di vista Djokovic non ha cambiato idea relativamente al non volersi ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Un ritorno convincente quello di. C’erano tante attese sull’esordio stagionale di Nole, dopo il grande caos in Australia e la sua esclusione clamorosa dagli Australian Open 2022. Il serbo si è presentato al via dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) e ha sconfitto piuttosto agevolmente Lorenzo Musetti per 6-3 6-3. Unpiù centrato di quello che ci si poteva aspettare, considerando l’assenza di due mesi e mezzo dai tornei. Tuttavia, la fame di successo del n.1 ATP è stata tale che la lontananza citata non si è vista nel corso del confronto e per Musetti c’è stato poco da fare al cospetto di una buona versione di Nole. C’è però da chiedersi qualela programmazione dell’asso nativo di Belgrado e da questo punto di vistanon ha cambiato idea relativamente al non volersi ...

