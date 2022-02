Tennis, il ritorno di Deborah Chiesa: “Voglio tornare ai livelli del 2018, ma non come punto di arrivo” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Deborah Chiesa sta tornando e il panorama Tennistico nazionale e internazionale è pronto ad accoglierla a braccia aperte. La Tennista trentina classe 1996, cresciuta Tennisticamente presso l’Accademia dei fratelli Piccari e di Karin Knapp ad Anzio, dopo due anni di stop causa infortunio prima e malattia dopo, ha intrapreso un serio e concreto percorso per tornare a competere in palcoscenici importanti, dove nel 2018 ha raggiunto il suo best ranking di numero 143 WTA. In questi due lunghi anni Deborah ha impegnato il suo tempo anche nello studio, e da appassionata quale è di culture e lingue straniere, non poteva che scegliere il corso di studi “lingue e culture europee e del resto del mondo”, e se tutto procederà nel migliore dei modi tra pochi mesi ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022)sta tornando e il panoramatico nazionale e internazionale è pronto ad accoglierla a braccia aperte. Lata trentina classe 1996, cresciutaticamente presso l’Accademia dei fratelli Piccari e di Karin Knapp ad Anzio, dopo due anni di stop causa infortunio prima e malattia dopo, ha intrapreso un serio e concreto percorso pera competere in palcoscenici importanti, dove nelha raggiunto il suo best ranking di numero 143 WTA. In questi due lunghi anniha impegnato il suo tempo anche nello studio, e da appassionata quale è di culture e lingue straniere, non poteva che scegliere il corso di studi “lingue e culture europee e del resto del mondo”, e se tutto procederà nel migliore dei modi tra pochi mesi ...

Advertising

flapox : #tennis il ritorno di un mito #Panatta che polverizza le ambizioni di un imbecille #novax come #djokovic.... #DjokovicOut - FDCnavy : Il tennis non può fare a meno di Djokovic. #tennis #dubai #Djokovic - BlunoteWeb : Tennis: Il ritorno di Djokovic e l’esordio di Sinner - lorenzofares : Ritorno alle origini per Felix Auger-Aliassime ????: una finale persa in 2 set. Ora sono 9 su 10. C'è però da dire c… - sportface2016 : #Wta #Guadalajara: il tabellone con il ritorno in campo di #Raducanu -