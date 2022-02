Tennis, ATP Acapulco 2022: Carlos Alcaraz annuncia il forfait dal torneo messicano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Carlos Alcaraz ha comunicato che non giocherà il torneo di Acapulco. Lo spagnolo, fresco vincitore del suo primo ATP 500 della carriera a Rio de Janeiro, non sarà, dunque, uno dei protagonisti sul cemento messicano. E’ stata una settimana durissima quella in Brasile per lo spagnolo, visto che la pioggia ha totalmente rivoluzionato il programma, con Alcaraz che si è trovato a giocare più partite in una sola giornata. Un torneo eccezionale quello del Tennista iberico, che ha sconfitto anche Matteo Berrettini e Fabio Fognini, battendo poi in finale l’argentino Diego Schwartzman con un perentorio 6-4 6-2. ATP Rio 2022, Carlos Alcaraz spazza via Diego Schwartzman ed è campione in Brasile Una vittoria a Rio ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022)ha comunicato che non giocherà ildi. Lo spagnolo, fresco vincitore del suo primo ATP 500 della carriera a Rio de Janeiro, non sarà, dunque, uno dei protagonisti sul cemento. E’ stata una settimana durissima quella in Brasile per lo spagnolo, visto che la pioggia ha totalmente rivoluzionato il programma, conche si è trovato a giocare più partite in una sola giornata. Uneccezionale quello delta iberico, che ha sconfitto anche Matteo Berrettini e Fabio Fognini, battendo poi in finale l’argentino Diego Schwartzman con un perentorio 6-4 6-2. ATP Riospazza via Diego Schwartzman ed è campione in Brasile Una vittoria a Rio ...

