Tecnica - Peugeot 308 | ibrido tutto avanti

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo della308. Basata sulla piattaforma modulare Emp2, la stessa della sorella maggiore 3008 e di molti altri modelli di taglia media del gruppo Stellantis, la 308 porta al debutto con la nuova generazione un sistemaplug-in disponibile in due tagli di potenza. Entrambi sono basati su un 1.6 turbobenzina abbinato a un'unità elettrica integrata nella trasmissione (visibile qui sotto, in blocco con il cambio) da 110 CV e 320 Nm, alimentata da una batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh. Questo schema consente di utilizzare l'elettrico per azionare le ruote anteriori senza dover chiamare in causa il quattro cilindri, così da percorrere quasi 60 chilometri a zero emissioni.A gestire la sinergia tra i due ...