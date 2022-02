Taranto, centrodestra candida l’ex segretario Pd Musillo: “Non rinnego la mia storia. Inciucio? Molti in Italia guardano l’esperimento positivo” (Di lunedì 21 febbraio 2022) l’ex segretario del Pd di Taranto, Walter Musillo, è il nuovo candidato del centrodestra alle amministrative che si terranno in primavera nella città dell’ex Ilva. l’ex dem è sostenuto da una serie di liste civiche, ma anche di partiti che fino a qualche anno fa erano i suoi più netti avversari politici: dalla Lega a Forza Italia a Fratelli d’Italia fino a AT6, il partito fondato nei primi anni ’90 da Giancarlo Cito, ex sindaco ed ex parlamentare di estrema destra poi condannato definitivamente per concorso esterno in associazione mafiosa. A sostenere Musillo, c’è anche Vincenzo Fornaro, l’allevatore a cui il disastro ambientale ha causato l’abbattimento di centinaia di pecore perché avvelenate dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022)del Pd di, Walter, è il nuovoto delalle amministrative che si terranno in primavera nella città delIlva.dem è sostenuto da una serie di liste civiche, ma anche di partiti che fino a qualche anno fa erano i suoi più netti avversari politici: dalla Lega a Forzaa Fratelli d’fino a AT6, il partito fondato nei primi anni ’90 da Giancarlo Cito, ex sindaco ed ex parlamentare di estrema destra poi condannato definitivamente per concorso esterno in associazione mafiosa. A sostenere, c’è anche Vincenzo Fornaro, l’allevatore a cui il disastro ambientale ha causato l’abbattimento di centinaia di pecore perché avvelenate dalla ...

