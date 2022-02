Sword Art Online | the movie al cinema | ecco quando

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La serie ha venduto oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo dando vita a un fenomeno globale con numeri da capogiro. Nelle sale dal 4 al 6 aprile Continua la Stagione 2022 degli Anime al, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Il secondo appuntamento dell’anno è conArtprogressive the, aria of a starless night, in arrivo nelle sale il 4, 5, 6 aprile (elenco a breve su nexodigital.it). Il film è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako K?no, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, mentre Yasuyuki Kai dirige le scene di azione. La serie di romanzi diArtprogressive è stata lanciata nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara di ...

Japanese animation film ' Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night' is all set to ...PVR Pictures, as part of their exclusive deal with ODEX, the leading Japanese animation film distributor in South East Asia, is releasing the film in India.