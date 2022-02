Supereroi su Prime Video, il film di Genovese si perde nella ricerca dei suoi “eroi” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Recensione Supereroi, il film di Paolo Genovese su Amazon Prime Video Supereroi è una commedia sentimentale scritta e diretta da Paolo Genovese. Uscito al cinema il 23 dicembre 2021 e distribuito da Medusa, il film è disponibile su Amazon Prime Video. Girato quasi interamente a Milano, è tratto dal libro omonimo dello stesso Genovese, uscito per Einaudi nel 2020. Con Supereroi si ha la sensazione che Genovese tenti di mettere sul fuoco troppo materiale, finendo per bruciare tutto. La storia viene complicata da un intreccio di piani temporali troppo ambizioso e da dialoghi esageratamente fitti. Attenzione, la ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 febbraio 2022) Recensione, ildi Paolosu Amazonè una commedia sentimentale scritta e diretta da Paolo. Uscito al cinema il 23 dicembre 2021 e distribuito da Medusa, ilè disponibile su Amazon. Girato quasi interamente a Milano, è tratto dal libro omonimo dello stesso, uscito per Einaudi nel 2020. Consi ha la sensazione chetenti di mettere sul fuoco troppo materiale, finendo per bruciare tutto. La storia viene complicata da un intreccio di piani temporali troppo ambizioso e da dialoghi esageratamente fitti. Attenzione, la ...

