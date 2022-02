Super Bowl e non solo: Kroenke tra i colossi dello sport mondiali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Stan Kroenke, proprietario della franchigia di NFL Los Angeles Rams, vincitrice della cinquantesiesima edizione del Super Bowl, possiede un patrimonio che si attesta intorno ai 10.7 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Forbes e possiede proprietà sportive dal valore di 10.5 miliardi, rendendolo il secondo impero sportivo più grande del mondo. Kroenke si è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Stan, proprietario della franchigia di NFL Los Angeles Rams, vincitrice della cinquantesiesima edizione del, possiede un patrimonio che si attesta intorno ai 10.7 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Forbes e possiede proprietàive dal valore di 10.5 miliardi, rendendolo il secondo imperoivo più grande del mondo.si è L'articolo

