“SUL SENTIERO BLU” | il viaggio di giovani autistici | dal 28 febbraio al cinema

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Arriva nelle sale da lunedì 28con Wanted, in collaborazione con CAI (Club Alpino Italiano), “SULBLU”, l’emozionantedi un gruppo disull’antica via Francigena. Di cosa parla il documentario “sulblu”? Un documentario, per la regia di Gabriele Vacis, la produzione di Michele Fornasero per Indyca, che affronta inoltre, con estrema delicatezza temi sociali e relazionali rispetto all’autismo. Trama I protagonisti, insieme ai loro medici ed educatori, percorrono infatti, oltre 200 km a piedi in 9 giorni. Un cammino di crescita, tra fatica e ancora, divertimento, in cui affrontano ed imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a specifici programmi abilitativi per sviluppare le competenze sociali. ...