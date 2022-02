Suisse Secrets | cosa svela l’ennesima inchiesta giornalistica su Credit Suisse

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Un ennesimo scandalo finaziario minaccia di scuotere (ancora una volta) il sistema bancario svizzero. Nel mirino, tanto per cambiare, è finito l’istituto bancarioreo, secondo un’internazionale, di aver accettato come clienti correntisti dal “curriculum” non esattamente immacolato. Uomini d’affari corrotti, dittatori, trafficanti di esseri umani, membri della malavita organizzata figurano infatti tra i 18.0000 nominativi degli oltre 30.000 conticorrenti con un totale di miliardi di euro depositati i cui dati sono stati trafugati da una talpa anomima. Da dove nasce l’Proprio questa fuga di dati ha dato origine all’denominata. Tutto inizia un anno ...