Studente italiano muore in un college a New York, la famiglia accusa: “Inimmaginabili trattamenti” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Mandia è il nome del 17enne salernitano trovato morto in un college americano nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane sabato avrebbe compiuto 18 anni e sarebbe stato “sottoposto a Inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione” dell’istituto che stava frequentando a New York, a dirlo la famiglia in un comunicato. La morte dello Studente italiano e l’appello della famiglia Sembra che la famiglia avesse raggiunto di New York proprio per festeggiare i 18 anni. Dopo quanto accaduto la famiglia del giovane si dice “scioccata e distrutta da questa morte insensata“, riporta Ansa. Al momento, spiegano ancora nel comunicato, è “in corso una indagine completa” e che da questa ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Mandia è il nome del 17enne salernitano trovato morto in unamericano nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane sabato avrebbe compiuto 18 anni e sarebbe stato “sottoposto ada parte dell’amministrazione” dell’istituto che stava frequentando a New, a dirlo lain un comunicato. La morte delloe l’appello dellaSembra che laavesse raggiunto di Newproprio per festeggiare i 18 anni. Dopo quanto accaduto ladel giovane si dice “scioccata e distrutta da questa morte insensata“, riporta Ansa. Al momento, spiegano ancora nel comunicato, è “in corso una indagine completa” e che da questa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Studente italiano di 17 anni muore in un college americano. La famiglia accusa: è stato 'sottoposto a inimmaginabil… - Corriere : Studente italiano morto a New York, i legali dei genitori: «Soprusi subiti dentro il campus» - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Studente italiano di 17 anni muore in un college americano. La famiglia accusa: è stato 'sottoposto a inimmaginabili trat… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Studente italiano di 17 anni muore in un college americano. La famiglia accusa: è stato 'sottopo… - rikistrwberries : RT @Corriere: «Hanno sottoposto Claudio a un trattamento inimmaginabile» -