Studente italiano morto nel college. L'accusa: "Soprusi nel campus" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Mandia, Studente di 18 anni, è morto in un college di New York. Sospetti sulle circostanze del decesso, i legali dei genitori: "Indagini in corso, sottoposto a trattamento inimmaginabile" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Mandia,di 18 anni, èin undi New York. Sospetti sulle circostanze del decesso, i legali dei genitori: "Indagini in corso, sottoposto a trattamento inimmaginabile"

Advertising

barinewstv : Studente italiano morto a New York, la famiglia accusa il college: “Sottoposto a trattamenti inimmaginabili” - larampait : #Studente italiano morto a #NewYork, famiglia accusa il college: 'Sottoposto a trattamenti inimmaginabili' - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Studente italiano di 17 anni muore in un college americano. La famiglia accusa: è stato 'sottoposto a… - v3rd3acqua : RT @Agenzia_Ansa: Studente italiano di 17 anni muore in un college americano. La famiglia accusa: è stato 'sottoposto a inimmaginabili trat… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Studente italiano di 17 anni muore in un college americano. La famiglia accusa: è stato 'sottoposto a inimmaginabili trat… -