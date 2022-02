Street Fighter 6 si farà: pubblicato il teaser trailer. Dubbio sull’uscita per Xbox (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un trailer che dura meno di un minuto con Ryu e Luke pronti a darsele di santa ragione. La grafica è realistica e maestosa. Capcom dirà qualcosa in più nel corso dell’estate, ma non c’è ancora traccia delle piattaforme supportate... Leggi su dday (Di lunedì 21 febbraio 2022) Unche dura meno di un minuto con Ryu e Luke pronti a darsele di santa ragione. La grafica è realistica e maestosa. Capcom dirà qualcosa in più nel corso dell’estate, ma non c’è ancora traccia delle piattaforme supportate...

Advertising

Il_Paradroide : Street Fighter 6 annunciato ufficialmente: primo teaser per il nuovo capitolo della serie @IGNitalia - Digital_Day : Capcom dirà qualcosa in più nel corso dell’estate, ma non c’è ancora traccia delle piattaforme supportate - GameHugITA : Trailer di annuncio di Street Fighter 6 - retrolukas79 : RT @_Mdk7_: A livello grafico e di significato, il logo di Street Fighter 6 è uno stacco nettissimo (per non dire traumatico) col passato.… - ItaliaStartUp_ : Street Fighter 6 è stato annunciato ufficialmente -