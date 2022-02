Street Fighter 6: annunciato il primo trailer (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il gioco Street Fighter 6, presentato sul sito ufficiale e a margine dell’annuale Capcom Pro Tour 2021 Season Final, non ha ancora una data di lancio. Il precedente capitolo era stato pubblicato soltanto per PlayStation 4 e PC, ma i fan si augurano che per questa nuova uscita il pool di piattaforme venga allargato anche a Xbox e Nintendo Switch. L’annuncio di Street Fighter 6 è arrivato con un teaser trailer in cui lo storico personaggio di Ryu lancia la sfida a Luke. Questo è l’ultimo personaggio di Street Fighter V che, come era stato anticipato, avrebbe avuto un ruolo chiave nel successivo progetto di Street Fighter. Capcom Fighting Collection in attesa di Street Fighter 6 Ulteriori dettagli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il gioco6, presentato sul sito ufficiale e a margine dell’annuale Capcom Pro Tour 2021 Season Final, non ha ancora una data di lancio. Il precedente capitolo era stato pubblicato soltanto per PlayStation 4 e PC, ma i fan si augurano che per questa nuova uscita il pool di piattaforme venga allargato anche a Xbox e Nintendo Switch. L’annuncio di6 è arrivato con un teaserin cui lo storico personaggio di Ryu lancia la sfida a Luke. Questo è l’ultimo personaggio diV che, come era stato anticipato, avrebbe avuto un ruolo chiave nel successivo progetto di. Capcom Fighting Collection in attesa di6 Ulteriori dettagli ...

