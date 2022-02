Stipendio di 600 euro, scende dalla bici e viene multato per 280 euro “Sei senza mascherina” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torino. Un operaio in bicicletta, fermato per un controllo, ha ricevuto una multa di 280 euro perché sprovvisto di mascherina. Dan Kitwood/Getty ImagesL’unica colpa dell’operaio fermato nei pressi di Torino per un controllo da parte dei carabinieri era quella di non avere con sé una mascherina. Il problema era che l’uomo stava guidando la sua bicicletta. Il fatto risale allo scorso 8 febbraio, quando un operaio di 20 anni ha dovuto fermarsi per un controllo. Il verbale dei carabinieri recita così: “Dopo essersi fermato in bicicletta non indossava la mascherina”. Tanto è bastato alle autorità per sanzionare il ragazzo con 280 euro di multa, che sarebbero diventati 400 qualora l’operaio non avesse pagato entro 5 ... Leggi su formatonews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torino. Un operaio incletta, fermato per un controllo, ha ricevuto una multa di 280perché sprovvisto di. Dan Kitwood/Getty ImagesL’unica colpa dell’operaio fermato nei pressi di Torino per un controllo da parte dei carabinieri era quella di non avere con sé una. Il problema era che l’uomo stava guidando la suacletta. Il fatto risale allo scorso 8 febbraio, quando un operaio di 20 anni ha dovuto fermarsi per un controllo. Il verbale dei carabinieri recita così: “Dopo essersi fermato incletta non indossava la”. Tanto è bastato alle autorità per sanzionare il ragazzo con 280di multa, che sarebbero diventati 400 qualora l’operaio non avesse pagato entro 5 ...

lorenzourbinat1 : @Marianna237 @lapalisse6 @fattoquotidiano Se lo stipendio era di 600€ e’ molto poco quello che hanno preso . È sicu… - Rosy87234986 : @ligi_p Se per libertà s'intende -criminale e intollerabile sospensione dal lavoro e dallo stipendio di 500-600 mil… - Marianna237 : @lapalisse6 @fattoquotidiano Soldi dati ai poveri ... magari precari con stipendio di 600 euro ... tu ci vivi con 600 euro? - crisci_vincenza : Con lo stipendio di 2 coniugi e il mutuo si può comprare casa e avere risparmi. Non capisco perché Crisanti e la mo… - Namaste180760 : RT @Romina55803966: OPERAIO IN BICI FERMATO, SCENDE DI SELLA E LO MULTANO PER 280 EURO: 'ERA A PIEDI SENZA MASCHERINA' È successo ad un ra… -