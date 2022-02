Stefano De Martino torna al Serale di Amici 21? Ecco il possibile ruolo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre Amici 21 si avvia a grandi passi verso il Serale, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui protagonisti. Stefano De Martino sarà tra questi? Poco alla volta stiamo scoprendo i nomi degli allievi che accederanno alla fase successiva del talent di Maria De Filippi, la quale ha annunciato quanti saranno i posti a disposizione. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre21 si avvia a grandi passi verso il, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui protagonisti.Desarà tra questi? Poco alla volta stiamo scoprendo i nomi degli allievi che accederanno alla fase successiva del talent di Maria De Filippi, la quale ha annunciato quanti saranno i posti a disposizione. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

najoua20325717 : RT @__cinzia___: facciamo che Stefano De Martino lo mettiamo solo lì come una bella statuina senza parlare né giudicare ma solo per farcelo… - __cinzia___ : facciamo che Stefano De Martino lo mettiamo solo lì come una bella statuina senza parlare né giudicare ma solo per… - zazoomblog : Stefano De Martino spunta il flirt con la conduttrice famosa: ecco di chi si tratta - #Stefano #Martino #spunta… - sonoogaia : stefano de martino ancora come giudice no vi prego - blogtivvu : Stefano De Martino torna al Serale di Amici 21? Ecco il possibile ruolo #amici21 #stefanodemartino #amicispoiler -