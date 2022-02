Stefano De Martino | spunta il flirt con la conduttrice famosa | ecco di chi si tratta

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il nome diDe, sempre al centro delle cronache rosa, di recente è stato affiancato a quello di una notaMartedì scorso l’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi” è tornato sul piccolo schermo in qualità di conduttore. Per la terza stagione consecutiva è al timone di “Stasera tutto è possibile”, format targato Rai che prima di lui è stato guidato da Amadeus. Nei confronti di quest’ultimoha ribadito tutta la sua stima, affermando che il cinquantanovenne di Ravenna lo ha sempre incoraggiato.De(Instagram)Detuttavia, nonostante le sue svariate attività professionali, non riesce a fare a meno di finire sulle copertine delle riviste dedicate al gossip. Da quando la sua ex moglie è tornata ...

DonnaGlamour : Amici 21: Stefano De Martino nella giuria del serale? - _iconica_ : RT @blearyems: Io l’anno scorso ho subito un trauma dai giudizi di stefano de martino ad amici, non potrei reggerlo di nuovo. - inbuckysarms : @emifriends amo stefano de martino - blearyems : Io l’anno scorso ho subito un trauma dai giudizi di stefano de martino ad amici, non potrei reggerlo di nuovo. - zazoomblog : Amici 21 Stefano De Martino nella giuria del serale? L’indiscrezione - #Amici #Stefano #Martino #nella -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Maurizio Casagrande, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Elettra Lamborghini, Angelo Pintus e Marcello Sacchetta sono gli ospiti diDenel nuovo appuntamento con 'Stasera tutto è possibile', il comedy show in onda martedì 22 febbraio alle 21.20 su Rai 2, che ha per tema 'Il giro del mondo in 80 Step'. Ospiti fissi ...Verissimo, si alternano nello studio di Silvia Toffanin le due ex diDeL'intervista di Belen così come quella di Emma Marrone è stata molto interessante e sotto certi punti di vista ...Il nome di Stefano De Martino, sempre al centro delle cronache rosa, di recente è stato affiancato a quello di una nota conduttrice ...Nuove indiscrezioni parlano del possibile ritorno diStefano De Martino come giudice al serale di Amici 21, che si avvicina sempre di più. Amici 21 sta per ...