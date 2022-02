Stefano De Martino sarà di nuovo al serale di Amici? Ecco l’indiscrezione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Finalmente, a marzo, tornerà in onda il serale di Amici. Al momento, i coach si stanno concentrando sugli allievi per fare le ultime valutazioni e decidere chi mandare avanti e chi eliminare dal programma. Le anticipazioni sono ancora poche ma, ultimamente, si è iniziato a parlare della possibile presenza di Stefano De Martino. Il ballerino, che è stato recentemente fotografato insieme a Belen Rodriguez, potrebbe vestire nuovamente i panni di giudice. Potrebbe interessarti: Amici 21, Ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Amici sempre più vicino al serale Il serale di Amici, ormai, è sempre più vicino. Come sempre c’è grande aspettativa riguardo al programma di Maria De Filippi. Anche quest’anno, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Finalmente, a marzo, tornerà in onda ildi. Al momento, i coach si stanno concentrando sugli allievi per fare le ultime valutazioni e decidere chi mandare avanti e chi eliminare dal programma. Le anticipazioni sono ancora poche ma, ultimamente, si è iniziato a parlare della possibile presenza diDe. Il ballerino, che è stato recentemente fotografato insieme a Belen Rodriguez, potrebbe vestire nuovamente i panni di giudice. Potrebbe interessarti:21,come e dove vedere la replica dell’ultima puntatasempre più vicino alIldi, ormai, è sempre più vicino. Come sempre c’è grande aspettativa riguardo al programma di Maria De Filippi. Anche quest’anno, ...

