Stefano De Martino insieme a Santiago in una nuova avventura FOTO

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il conduttoreDein vacanza con il piccolo: padre e figlio si godono unaIl conduttore televisivo e ballerinoDeè tornato in televisione al timone dellaedizione del programma “Stasera tutto è possibile”. Dopo il clamoroso successo riscontrato con il suo inedito programma “Bar Stella”,ha conquistato il cuore di tantissimi fan di ogni generazione col suo brillante talento che lo contraddistingue. In ognitelevisivariesce a lasciare il segno, inoltre si conferma un vero e proprio showman.è sempre più legato al suo piccolo, nato dalla storia d’amore con la ...

Stando a quanto scrive Tv Blog pare certo il ritorno diDe. Nonostante i suoi impegni in Rai " prima a Stasera tutto è possibile e poi a Made in Sud " l'ex marito di Belen Rodriguez ...Il noto portale Tv Blog ha infatti parlato di alcune indiscrezioni che vorrebbero il ritorno diDenello studio della serale di Amici , dove anche quest'anno potrebbe coprire il ruolo ...Amici 21 ad un passo dalla fase serale. Mentre la sfida tra i ragazzi del talent si fa sempre più agguerrita, il programma di Maria De Filippi scalda i motori per questa nuova edizione pronta a sbarca ...Stefano De Martino dovrebbe dunque rientrare ad Amici il prossimo marzo. Stefano De Martino e il gossip. Riavere Stefano De Martino ad Amici 2022 sarebbe un colpaccio per Maria De Filippi visto che il ...