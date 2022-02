Startup, Formula Center Italia ha registrato brevetto per sistema integrato di telemetria umana in Usa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos/LabItalia) - Un passo avanti per rendere effettiva la telemedicina nel sistema sanitario nazionale ed esportare la tecnologia Italiana negli Usa e nel mondo. Prima la sperimentazione in campo medico con Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata e direttore scientifico della Società Italiana di malattie infettive, poi l'inserimento di HumetryMed tra i dispositivi medici certificati in Italia e quindi riconosciuti anche a livello europeo. E oggi la tecnologia Rcst human telemetry system, primo brevetto di sistema integrato di telemetria umana al mondo, dal nome Humetry, può contribuire alla realizzazione della telemedicina: il monitoraggio a distanza che permette ai pazienti come ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos/Lab) - Un passo avanti per rendere effettiva la telemedicina nelsanitario nazionale ed esportare la tecnologiana negli Usa e nel mondo. Prima la sperimentazione in campo medico con Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata e direttore scientifico della Societàna di malattie infettive, poi l'inserimento di HumetryMed tra i dispositivi medici certificati ine quindi riconosciuti anche a livello europeo. E oggi la tecnologia Rcst human telemetry system, primodidial mondo, dal nome Humetry, può contribuire alla realizzazione della telemedicina: il monitoraggio a distanza che permette ai pazienti come ad ...

StraNotizie : Startup, Formula Center Italia ha registrato brevetto per sistema integrato di telemetria umana in Usa… - zazoomblog : Startup Formula Center Italia ha registrato brevetto per sistema integrato di telemetria umana in Usa - #Startup… - TV7Benevento : Startup, Formula Center Italia ha registrato brevetto per sistema integrato di telemetria umana in Usa -… -