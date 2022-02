Spencer: Kristen Stewart definita "irresponsabile" per aver tentato di vomitare nel ruolo di Lady D (Di lunedì 21 febbraio 2022) Kristen Stewart è stata definita "irresponsabile" da un ente di beneficenza per aver tentato di vomitare nei panni della principessa Diana durante una scena di Spencer. Kristen Stewart ha ottenuto la sua prima nomination all'Oscar per essersi calata nel ruolo della Principessa Diana nel film biografico Spencer, ma la star di Hollywood è stata criticata da un ente di beneficenza per aver tentato di vomitare nel ruolo di Lady D, un comportamento che è stato giudicato "irresponsabile". Anche i realizzatori di Spencer sono stati accusati di aver reso ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022)è stata" da un ente di beneficenza perdinei panni della principessa Diana durante una scena diha ottenuto la sua prima nomination all'Oscar per essersi calata neldella Principessa Diana nel film biografico, ma la star di Hollywood è stata criticata da un ente di beneficenza perdineldiD, un comportamento che è stato giudicato "". Anche i realizzatori disono stati accusati direso ...

