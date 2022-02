Special Ducati XDiavel Nera | il carattere italiano del lusso

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Si chiamala nuova arrivata in casa, nata dalla partnership con Poltrona Frau. La collaborazione tra due brand ambasciatori del Made in Italy, ha portato alla nascita della nuova versione “” della casa. Il progettista Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile, commenta: “nasce dall’incontro tra eccellenze italiane” che condividono la passione per il bello ed il ben fatto, e fanno dell’artigianalità e dell’uso di materiali pregiati, un elemento distintivo. L’, categoria cruiser, cilindrata 1262 cc, 4 tempi, 2 cilindri, 6 marce. è caratterizzata dalla livrea ‘Black on Black’ in cui si alternano porzioni nere lucide e opache. Caratteristiche tecniche della serie numerata: La livrea: E’ ...

"Il progetto XDiavel Nera - ha commentato Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile- nasce dall'incontro tra due eccellenze italiane. Ducati e Poltrona Frau sono due brand con una storia unica,... XDiavel Nera nasce dalla collaborazione tra Ducati e Poltrona Frau: sarà prodotta in serie limitata e numerata a 500 esemplari e si caratterizza per l'elegante livrea "Black on Black" e per la special ...