Spaventoso incendio a Roma, appartamento distrutto dalle fiamme: salvate 2 persone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Terribile incendio nella notte nel centro di Roma, dove un appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme mettendo in pericolo la vita di due persone. E’ successo intorno alle 3.30 di stanotte, in una palazzina al civico 7 di Largo Messico. incendio Spaventoso a Largo Messico Sul posto si sono precipitate subito diverse squadre dei vigili del fuoco con due Aps, un’autoscala, una botte, il carro teli e il carro degli autoprotettori. Presenti anche il capo turno provinciale e funzionario di servizio. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare le due persone all’interno dell’abitazione, affidandole poi alle cure dei sanitari del 118. Nell’incendio, che ha coinvolto un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Terribilenella notte nel centro di, dove unè stato completamentemettendo in pericolo la vita di due. E’ successo intorno alle 3.30 di stanotte, in una palazzina al civico 7 di Largo Messico.a Largo Messico Sul posto si sono precipitate subito diverse squadre dei vigili del fuoco con due Aps, un’autoscala, una botte, il carro teli e il carro degli autoprotettori. Presenti anche il capo turno provinciale e funzionario di servizio. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare le dueall’interno dell’abitazione, affidandole poi alle cure dei sanitari del 118. Nell’, che ha coinvolto un ...

Advertising

CorriereCitta : Spaventoso incendio a Roma, appartamento distrutto dalle fiamme: salvate 2 persone - gazzettamantova : Incendio sul traghetto Grimaldi: le immagini aeree dall'elicottero della Guardia Costiera Le immagini aeree dell'Eu… - gazzettamantova : Incendio sul traghetto Grimaldi: le immagini aeree dall'elicottero della Guardia Costiera Le immagini aeree dell'Eu… - viagrazie : Incendio sul traghetto Euroferry Olympia, il racconto del comandante della GdF: “evento spaventoso, molta apprensio… - SoloLecceIT : SPAVENTOSO INCENDIO SUL TRAGHETTO PER IL SALENTO: decine di leccesi in salvo, ansia per 280 passeggeri -