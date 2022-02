Sotheby' s | raro diamante blu da 15 carati in vendita all' asta Ecco quanto costa

(Di lunedì 21 febbraio 2022)sareste disposti a spendere per unda sogno dal rarissimo colore blu? Da's la cifra di partenza per sperare di aggiudicarsene uno da 15,10è di 48 milioni di dollari, ...

Leggi anche > Londra, il laboratorio segreto dove nascono i diamanti più belli e costosi al mondo Ildiamante blu in vendita da's Ma è difficile fare un paragone, anche perché quello che ...Maserati 3500 GT Spyder: RM's proporrà all'asta unesemplare del 1961 Sotto il cofano c'è una versione depotenziata del motore a sei cilindri della 350S da corsa e inizialmente veniva ...Quanto sareste disposti a spendere per un diamante da sogno dal rarissimo colore blu? Da Sotheby's la cifra di partenza per sperare di aggiudicarsene uno da 15,10 carati è di 48 milioni ...Es extremadamente raro y único, y como Hogar de los Diamantes, De Beers se complace en unirse a Sotheby’s para traer este diamante al mundo”, dijo Bruce Cleaver, director Ejecutivo de De Beers Group.