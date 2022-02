Sospensione energia elettrica a Scicli: ecco quando (Di lunedì 21 febbraio 2022) Scicli – Giovedì 24 febbraio interruzione energia elettrica uffici comunali. L’intervento dell’Enel riguarda gli uffici di via Mormina Penna, Municipio e palazzo Spadaro, e corso Mazzini, uffici servizi sociali e scuola, che non faranno ricevimento del pubblico. A seguito dei lavori di manutenzione di Enel Distribuzione sugli impianti di via Francesco Mormina Penna, su via Nazionale e su corso Mazzini, giovedì 24 febbraio gli uffici comunali che affacciano su questa strada, il Municipio e palazzo Spadaro, e quelli di corso Mazzini, servizi sociali e scuola, non faranno ricevimento del pubblico. La Sospensione dell’erogazione elettrica è prevista dalle 8,30 alle 16,15. (Foto profilo facebook Comune) Eruzione Etna, chiuso aeroporto di Catania: info sui voli Etna, nube di cenere oscura il cielo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Giovedì 24 febbraio interruzioneuffici comunali. L’intervento dell’Enel riguarda gli uffici di via Mormina Penna, Municipio e palazzo Spadaro, e corso Mazzini, uffici servizi sociali e scuola, che non faranno ricevimento del pubblico. A seguito dei lavori di manutenzione di Enel Distribuzione sugli impianti di via Francesco Mormina Penna, su via Nazionale e su corso Mazzini, giovedì 24 febbraio gli uffici comunali che affacciano su questa strada, il Municipio e palazzo Spadaro, e quelli di corso Mazzini, servizi sociali e scuola, non faranno ricevimento del pubblico. Ladell’erogazioneè prevista dalle 8,30 alle 16,15. (Foto profilo facebook Comune) Eruzione Etna, chiuso aeroporto di Catania: info sui voli Etna, nube di cenere oscura il cielo ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #comunescicli Sospensione energia elettrica a Scicli: ecco quando - LL65611 : @matteosalvinimi 'Sull'Energia serviranno altri provvedimenti'...tipo sospensione dal lavoro per chi colpevolmente… - Webmartetv : Palermo | Caro Bollette: Federconsumatori Sicilia chiede sospensione distacchi per morosità -… - Webmartetv : Palermo | Caro Bollette: Federconsumatori Sicilia chiede sospensione distacchi per morosità -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospensione energia DS 9 E - Tense 4x4 360: motore, prezzo e caratteristiche ... previo recupero di energia. Gli ammortizzatori, le molle e la barra antirollio sono specifici, come la mappatura del motore. Qualunque sia la finitura, la sospensione DS Active Scan Suspension è ...

Abbiamo anche in Italia i giacimenti di gas, allora perché lo compriamo dalla Russia? ...primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia ... Il Pitesai determinò la sospensione di 73 permessi di ricerca vigenti e 79 istanze pendenti di ...

Sospensione energia elettrica a Scicli: ecco quando Quotidiano di Ragusa Sospensione energia elettrica a Scicli: ecco quando Giovedì 24 febbraio interruzione energia elettrica uffici comunali. L’intervento dell’Enel riguarda alcuni uffici ...

Sisma, Sciapichetti: "Mutui da sospendere, pronti alla mobilitazione" Draghi e i suoi ministri debbono sapere che qui si rischia la rivolta sociale. Se la richiesta di inserire nel decreto energia la sospensione dei mutui a carico dei Comuni per i prossimi tre anni non ...

... previo recupero di. Gli ammortizzatori, le molle e la barra antirollio sono specifici, come la mappatura del motore. Qualunque sia la finitura, laDS Active Scan Suspension è ......primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di... Il Pitesai determinò ladi 73 permessi di ricerca vigenti e 79 istanze pendenti di ...Giovedì 24 febbraio interruzione energia elettrica uffici comunali. L’intervento dell’Enel riguarda alcuni uffici ...Draghi e i suoi ministri debbono sapere che qui si rischia la rivolta sociale. Se la richiesta di inserire nel decreto energia la sospensione dei mutui a carico dei Comuni per i prossimi tre anni non ...