Soleil Sorge si sfoga sul reale sentimento per Alex Belli al GF Vip | “Ho cercato di soffocare questa cosa”

(Di martedì 22 febbraio 2022)parla a cuore aperto dei sentimenti provati pere a lui confessati occhi negli occhi, sotto la doccia, tra le lacrime. La concorrente ha ammesso di aver nutrito amore verso di lui, ma di non aver mai auspicato una relazione con lui fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. In puntata la ragazza si apre e rivela ad Alfonso Signorini: “Non vorrei mai stare con“.e ilper: la concorrente vuota il saccotorna a parlare dei sentimenti verso, vissuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della settimana, che ha visto l’attore tornare a Cinecittà in veste di ...

fanpage : Lo sfogo della zia di Soleil nei confronti di Alex e Delia dopo quanto successo durante la festa di Sabato sera.… - fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - Soleil__sorge : RT @SoleilSorgeFan: Ve lo pubblico ogni 5 minuti Fatelo vedere prima di subito #gfvip #fuorialex - ChiaraNocera5 : RT @vi_dico: Soleil Sorge NON merita la finale. Alex Belli deve uscire da quella casa. Punto. #GFvip - FedericoFitch : RT @vi_dico: Soleil Sorge NON merita la finale. Alex Belli deve uscire da quella casa. Punto. #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Adriana Lavecchia) Davide Silvestri/ Sbugiarda Delia e litiga con: "Gran paracul*" Lite tra Alex Belli eIl bacio tra Delia Duran enon è affatto piaciuto a ...... della dichiarazione dellaa Belli. E ancora Katia contro Alex che questa sera lascerà la casa ma ancora non lo sa. Leggi anche > GF Vip, Alex Belli fa la vittima 'Ho tutti contro'.lo ...Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 che ha fatto compagnia ai telespettatori lunedì 21 febbraio 2022, Soleil Sorge dopo aver spiegato per quale motivo ha baciato Delia Duran in questi ...Il nuotatore con una storia su Instagram ha spegato i motivi per cui non ha potuto prendere parte alla diretta di lunedì sera, che ha come focus principale la storia tra Alex Belli, Soleil Sorge e ...