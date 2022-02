Soleil Sorge e Katia Ricciarelli parlano di Alex, la regia stacca l’audio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Katia Ricciarelli e Soleil Sorge su Alex Belli Le ultime ore sono state piene di eventi per gli abitanti della casa del Grande Fratello Vip. In particolare per Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. La prima, infatti, a un certo punto ha baciato con grande passione la moglie dell’attore. In seguito, poi, è scoppiata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 21 febbraio 2022)suBelli Le ultime ore sono state piene di eventi per gli abitanti della casa del Grande Fratello Vip. In particolare perBelli e Delia Duran. La prima, infatti, a un certo punto ha baciato con grande passione la moglie dell’attore. In seguito, poi, è scoppiata L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alex Belli confessa perché non ci potrà mai essere un’amicizia con Soleil Sorge fuori dalla Casa L’attore ha ribad… - ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Miriana Trevisan lapidaria su Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: “Non c’è nessuna vittima in questo siparietto… - ClaudiaMarchio9 : RT @XrobertaX_: E quando Lorenzo Amoruso farà in IG stories dissociandosi nuovamente dalla moglie perché ha osato aprire le sue braccia ver… - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli confessa perché non ci potrà mai essere un’amicizia con Soleil Sorge fuori dalla Casa L’attor… -