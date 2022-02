Soleil accusa Alex VIDEO | “Hai strumentalizzato tutto per il tuo ego” La reazione di Belli | “Queste robe mi fanno proprio inca**are”

Leggi su pallonepazzo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) In attesa della puntata del 21 Febbraio, questo pomeriggio c’è stato un confronto trache non è passato inosservato agli appassionati del Gf Vip. In particolare, mentrestava facendo l’acconciatura a Katia,si è avvicinato scherzosamente a lei con l’intenzione di parlarle ed ha affermato: “Io non ce la faccio a discutere con te e stare così per il nulla. Purtroppo non può esistere sta roba (far finta di nulla, ndr.) perché io ho un caz*o di cuore”a quel punto ha risposto: “A me non mi sembra visto che hai mercificatoper il tuo stesso ego”.ha replicato: “Non dire piùqua che sono...