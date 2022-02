SOLDI | Di che materiale sono fatte le monete correnti (Di lunedì 21 febbraio 2022) In tasca, nel portafoglio o perse da qualche parte, abbiamo sempre con noi delle monete. Li chiamiamo spicci, centesimi o monetine. Ma sono comunque SOLDI. La moneta solida è la più antica forma di valuta mai esistita. E ancora resiste… Anche se presto dovremo rinunciare alle monetine da uno e due centesimi di euro. Ma come nasce il nome moneta e come si produce questo bene? Centesimi di euro – curiosauro.itLa leggenda dell’origine delle monete Quando il gallo Brenno stava per assediare Roma, quindi nel 390 a.C., in cima al Campidoglio vi era il tempio dedicato a Giunone dove venivano allevate delle oche sacre. All’arrivo dei galli le oche iniziarono a starnazzare e svegliarono il console Marco Manlio che diede l’allarme all’esercito. In questo modo i Romani riuscirono a contenere gli invasori. Da quel momento in poi ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 21 febbraio 2022) In tasca, nel portafoglio o perse da qualche parte, abbiamo sempre con noi delle. Li chiamiamo spicci, centesimi o monetine. Macomunque. La moneta solida è la più antica forma di valuta mai esistita. E ancora resiste… Anche se presto dovremo rinunciare alle monetine da uno e due centesimi di euro. Ma come nasce il nome moneta e come si produce questo bene? Centesimi di euro – curiosauro.itLa leggenda dell’origine delleQuando il gallo Brenno stava per assediare Roma, quindi nel 390 a.C., in cima al Campidoglio vi era il tempio dedicato a Giunone dove venivano allevate delle oche sacre. All’arrivo dei galli le oche iniziarono a starnazzare e svegliarono il console Marco Manlio che diede l’allarme all’esercito. In questo modo i Romani riuscirono a contenere gli invasori. Da quel momento in poi ...

