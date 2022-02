Sinner sul cambio coach | “Con Vagnozzi cercherò di aggiungere qualcosa al mio tennis”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “? È un grande cambiamento, ho passato sette buoni anni con Piatti e il mio team. Adesso sono a Dubai con, credo sia un ottimo allenatore e mi piace il modo in cui sta in campo con me; cercheremo didi nuovo al mio gioco attuale. Conoscevo Simone già in precedenza, ha ottenuto risultati davvero degni di nota al fianco di Cecchinato e Travaglia; sono molto concentrato sul campo e penso che questo sia importante”. Così Jannik, pronto a esordire all’Atp 500 di Dubai 2022 contro Alejandro Davidovich Fokina, in merito al recentedi. Da Riccardo Piatti a Simone, una rivoluzione che può far bene alesplosivo del sensazionale talento azzurri, ma con ...

darksa0irse : Non so cosa ha fatto Simo Vagno sul servizio di Jannik Sinner, ma GRAZIE. - PitSam7 : @Guido17595958 @whoisvrgl Berre si rifarà ad Acapulco dai e sono curioso di vedere il Muso contro Nole ed il Sinner… - silvyghi : RT @pietrodeleo: Tempo qualche mese e #Alcaraz sul campo farà letteralmente le buche. Mi auguro che #Sinner, o chi lo consiglia, dopo la ro… - pietrodeleo : Tempo qualche mese e #Alcaraz sul campo farà letteralmente le buche. Mi auguro che #Sinner, o chi lo consiglia, dop… - purtroppobea : @darksa0irse e quando matteo berrettini avrà un impatto sul servizio di jannik sinner -

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 500 di Dubai 2022, torneo di scena sul cemento outdoor arabo, in riferimento alla giornata di martedì 22 febbraio. In campo Jannik Sinner, il quale sfiderà Alejandro Davidovich Fokina al primo turno dell'Atp 500 di Dubai 2022, torneo sul cemento outdoor arabo.