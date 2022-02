Sinner-Davidovich Fokina, ATP Dubai 2022: orario, tv, programma, streaming (Di lunedì 21 febbraio 2022) Riparte il 2022 di Jannik Sinner. Dopo i quarti degli Australian Open, il Covid-19 e il cambio di allenatore, passando da Riccardo Piatti a Simone Vagnozzi, per l’altoatesino è tempo di ritornare in campo. La sfida sarà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nel primo turno a Dubai. Lo scorso anno il numero 2 d’Italia, in questa sede, era giunto fino ai quarti di finale, dove lo aveva battuto la versione indemoniata del russo Aslan Karatsev, in quel momento (quasi) imbattibile. Lo spagnolo, ad oggi numero 43 del ranking ATP, a Melbourne ha battagliato con il canadese Felix Auger-Aliassime perdendo in quattro tie-break, mentre la scorsa settimana, a Doha, ha raggiunto i quarti di finale. I due non si sono mai affrontati prima d’ora; l’iberico, oltre a essere valido esponente della scuola spagnola, ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Riparte ildi Jannik. Dopo i quarti degli Australian Open, il Covid-19 e il cambio di allenatore, passando da Riccardo Piatti a Simone Vagnozzi, per l’altoatesino è tempo di ritornare in campo. La sfida sarà con lo spagnolo Alejandronel primo turno a. Lo scorso anno il numero 2 d’Italia, in questa sede, era giunto fino ai quarti di finale, dove lo aveva battuto la versione indemoniata del russo Aslan Karatsev, in quel momento (quasi) imbattibile. Lo spagnolo, ad oggi numero 43 del ranking ATP, a Melbourne ha battagliato con il canadese Felix Auger-Aliassime perdendo in quattro tie-break, mentre la scorsa settimana, a Doha, ha raggiunto i quarti di finale. I due non si sono mai affrontati prima d’ora; l’iberico, oltre a essere valido esponente della scuola spagnola, ...

