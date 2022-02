Sinistra contro la libertà di scelta | perché gli ex comunisti odiano il voto popolare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Lacomunista, che in Italia è come dire lapunto e basta,in pratica non ce n'è mai stata un'altra, si è sempre dimostrata fondamentalmente avversa al referendum. Anche quando infine ha aderito a qualche iniziativa referendaria, sempre l'ha fatto malvolentieri, e mai con convinzione ma solo per il timore che l'esperimento dipotesse altrimenti favorire il concorrente di potere. Quest'avversione del comunista al referendum dipende dal suo rapporto disturbato con la verità, dalla diffidenza che egli nutre nella sua propria capacità di convincere gli altri con mezzi diretti e leali, infine dalla sua esigenza di non concedere al popolo, innanzitutto il proprio popolo, possibilità di espressione che non sia quella di ripetere il libretto rosso mandato a memoria obbligatoriamente. Il comunista ...