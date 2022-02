“Siamo senza parole”. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, il pubblico non crede ai suoi occhi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state ospiti della puntata di Verissimo di domenica 20 gennaio. Hanno parlato del loro rapporto di amore e odio che ha contraddistinto questa edizione del GF Vip 6. Probabilmente Alfonso Signorini le ha scelte proprio per questo e soprattutto all’inizio non sono mancati i momenti di scontro. Come quando Sonia Bruganelli ha pubblicato un selfie sui social con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli e i suoi aneddoti”, è la didascalia a corredo. La risposta dell’altra opinionista non si è fatta attendere: “Che belle le serate organizzate all’ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia… Ci vediamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)sono state ospiti della puntata di Verissimo di domenica 20 gennaio. Hanno parlato del loro rapporto di amore e odio che ha contraddistinto questa edizione del GF Vip 6. Probabilmente Alfonso Signorini le ha scelte proprio per questo e soprattutto all’inizio non sono mancati i momenti di scontro. Come quandoha pubblicato un selfie sui social con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli e ianeddoti”, è la didascalia a corredo. La risposta dell’altra opinionista non si è fatta attendere: “Che belle le serate organizzate all’ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia… Ci vediamo ...

