Si allontana per inseguire il suo cagnolino: bimba di 3 anni riportata a casa dai Carabinieri (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Nella giornata di ieri i Carabinieri di Montesarchio si sono imbattuti in una vicenda che ha dell’incredibile. Nella notte, alle ore 03.00 i militari, nel corso del pattugliamento del territorio, su segnalazione anonima, sono intervenuti nel centro abitato di Montesarchio dove rintracciavano nella pubblica via una bambina di tre anni che giocava pacificamente con il proprio cucciolo di cane. Nulla di anomalo a prima vista se non fosse per il fatto che la vicenda avveniva in piena notte ed in condizioni meteo proibitive. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che la bambina, dopo che i genitori si erano addormentati, aveva aperto la porta di casa e si era portata in strada con l’intento di giocare con il proprio cagnolino “Sally”. Nella circostanza, nonostante l’età, la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Nella giornata di ieri idi Montesarchio si sono imbattuti in una vicenda che ha dell’incredibile. Nella notte, alle ore 03.00 i militari, nel corso del pattugliamento del territorio, su segnalazione anonima, sono intervenuti nel centro abitato di Montesarchio dove rintracciavano nella pubblica via una bambina di treche giocava pacificamente con il proprio cucciolo di cane. Nulla di anomalo a prima vista se non fosse per il fatto che la vicenda avveniva in piena notte ed in condizioni meteo proibitive. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che la bambina, dopo che i genitori si erano addormentati, aveva aperto la porta die si era portata in strada con l’intento di giocare con il proprio“Sally”. Nella circostanza, nonostante l’età, la ...

Advertising

anteprima24 : ** Si allontana per inseguire il suo cagnolino: #Bimba di 3 anni riportata a casa dai #Carabinieri **… - SilvanoBurri : RT @enzobianchi7: Chi è una persona mite? Non chi non alza mai la voce ma sparla in segreto non chi tace ma per avere consenso non chi asc… - RSInews : Biden-Putin, per ora nulla di concreto - Il Cremlino allontana l'ipotesi di un incontro fra i due presidenti per di… - fixsxng : inutile far passare rue per la cattiva perché si è allontanata da lexi, si cresce e ci si allontana a volte + rue h… - Airakrewian87 : RT @forzatreviso: Il Treviso perde in casa col Portogruaro per 1-0. È una sconfitta dura da digerire, la vetta si allontana: il Portogruar… -

Ultime Notizie dalla rete : allontana per Tre giorni di stelle cadenti in arrivo: occhi al cielo per delta e sigma Leonidi In arrivo un'imperdibile doppietta di stelle cadenti che illumineranno il cielo per tre giorni consecutivi: la notte tra il 23 e il 24 febbraio è atteso il picco delle delta ...calante che si allontana ...

Impresa Ariosto Ferrara, battute le campionesse d'Italia della Jomi Salerno ... solo un colpo al ventre per la terzina, che tuttavia è costretta a chiedere il cambio con la grande ex Martina De Santis . Proprio la giovane terzina segna il gol del 8 - 12 che allontana il ...

Il West Ham allontana la concorrenza per Bowen Calciomercato.com Psg, Neymar: "Giocherò in MLS. Brasile? I tifosi si stanno allontanando" Le parole della stella brasiliana: "Scherzo con i miei amici sul fatto che andrò in pensione a 32 anni. Ma è solo uno scherzo. Finché non sarò stanco mentalmente e fisicamente continuerò" ...

Tre giorni di stelle cadenti in arrivo: occhi al cielo per delta e sigma Leonidi La notte tra il 23 e il 24 febbraio è atteso il picco delle delta Leonidi, mentre le due successive quello delle sigma Leonidi. Imperdibili ...

In arrivo un'imperdibile doppietta di stelle cadenti che illumineranno il cielotre giorni consecutivi: la notte tra il 23 e il 24 febbraio è atteso il picco delle delta ...calante che si...... solo un colpo al ventrela terzina, che tuttavia è costretta a chiedere il cambio con la grande ex Martina De Santis . Proprio la giovane terzina segna il gol del 8 - 12 cheil ...Le parole della stella brasiliana: "Scherzo con i miei amici sul fatto che andrò in pensione a 32 anni. Ma è solo uno scherzo. Finché non sarò stanco mentalmente e fisicamente continuerò" ...La notte tra il 23 e il 24 febbraio è atteso il picco delle delta Leonidi, mentre le due successive quello delle sigma Leonidi. Imperdibili ...